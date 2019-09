نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” وجهت فيها رسالة شديدة اللهجة إلى من وصفتهم بالكارهين لها ومن يحاولون محاربتها .

وكتبت إليسا في تغريدتها قائلة : ” لكل الكارهين هناك .. موتوا بغيظكم ” .

لتؤكد إليسا على إنها لا تهتم بالانتقادات السلبية ولا تتأثر بها .

ويذكر أن إليسا قد أعلنت عن اعتزالها الفن مؤخرا بعد إصدارها لألبومها الأخير الذي تستعد لطرحه في الأسواق قريبا .

For all the haters out there

موتوا بغيظكم!

