إليسا: كان بعد في الأمم المتحدة ما تبهدلنا قدامن.. يا عيب الشوم

علقت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ على قرار ​الأمم المتحدة​ ​حيث أعلنت أن لبنان​ من الدول التي لا يحق لها التصويت والمشاركة في القرارات الدولية كما فقد حقه في الكلام لانه لم يسدد اشتراكاته.

كان بعد في الأمم المتحدة ما تبهدلنا قدامن! نحنا بلد شارك بتأسيس الأمم المتحدة، وبوضع شرعتها، منوصل لمرحلة مش دافعين سنتين اشتراكات وما فينا نصوّت. كل ما نفكر إنو بهدلتونا عالآخر، بترجعو بتصدمونا! يا عيب الشوم عا هل الحكومة — Elissa (@elissakh) January 11, 2020

وكتبت إليسا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

“كان بعد في الأمم المتحدة ما تبهدلنا قدامن! نحنا بلد شارك بتأسيس الأمم المتحدة، وبوضع شرعتها، منوصل لمرحلة مش دافعين سنتين اشتراكات وما فينا نصوّت. كل ما نفكر إنو بهدلتونا عالآخر، بترجعو بتصدمونا! يا عيب الشوم عا هل الحكومة”.