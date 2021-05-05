أعادت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” الحديث عن حادث إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع في شهر أغسطس من العام الماضي مشيرة إلى عدم كشف الحقيقة إلى الآن أو معرفة أسباب ومن وراء هذا الحادث .

فكتبت إليسا في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر : ” عم نعدّ أشهر ورح نصير نعدّ سنين من دون ما نعرف الحقيقة .. لأنو جزء من اللي لازم تتعلق مشانقهن هني اللي متحكمين بالبلد .. الله يرحم الشهدا بجريمة العصر .. دولتي فعلت هذا ” .

عم نعدّ أشهر ورح نصير نعدّ سنين من دون ما نعرف الحقيقة لأنو جزء من اللي لازم تتعلق مشانقهن هني اللي متحكمين بالبلد. الله يرحم الشهدا بجريمة العصر! دولتي فعلت هذا! #دولتي_فعلت_هذا — Elissa (@elissakh) May 4, 2021

كما استذكرت أيضا الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” الحادث أيضا متسائلة حول مرور الكثير من الوقت على وقوعه دون كشف الحقيقة والتي تخشى أن تكون ” أكذوبة كبيرة ” على حد وصفها .

فقالت في تعليقها على ذلك غبر حسابها على موقع تويتر : ” مش المشكلة إنو عم نعد أسابيع وشهور وسنين .، المشكلة إنو بالآخر بتطلع الحقيقة يللي ناطرينها كل هالوقت كذبة كبيرة .. إنفجار مرفأ بيروت ” .