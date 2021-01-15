أعلنت الفنانتان اللبنانيتان إليسا وكارول سماحة عن عزمهما حذف تطبيق الواتساب وذلك عقب الشروط والقواعد الجديدة التي وضعتها شركة “فيسبوك” المالكة لتطبيق التراسل الفوري اعتبارا من بداية العام الجديد.
فقد نشرت اليسا عبر حسابها على “تويتر”، حيث قالت في تغريدة باللغة الإنجليزية ليل الأربعاء،:” أعتقد أنني سأترك واتسآب وسأنتقل إلى تطبيق آخر”.
كذلك نشرت كارول سماحة عبر حسابها على تويتر تغريدةً تودّع فيها تطبيق واتساب، وبدت حاسمة بقرارها فأرفقت تغريدتها بصورة تؤكّد حذفها للتطبيق عن هاتفها.
يذكر ان الفنانة الاماراتية احلام تقكر ايضا في حذف التطبيق حيث سبق وان وجهت سؤلا الى متابعيها ان كانوا سيقومون بحذفه.