أعلنت الفنانتان اللبنانيتان إليسا وكارول سماحة عن عزمهما حذف تطبيق الواتساب وذلك عقب الشروط والقواعد الجديدة التي وضعتها شركة “فيسبوك” المالكة لتطبيق التراسل الفوري اعتبارا من بداية العام الجديد.

فقد نشرت اليسا عبر حسابها على “تويتر”، حيث قالت في تغريدة باللغة الإنجليزية ليل الأربعاء،:” أعتقد أنني سأترك واتسآب وسأنتقل إلى تطبيق آخر”.

I think i will leave the whats up and move to an other application — Elissa (@elissakh) January 13, 2021

كذلك نشرت كارول سماحة عبر حسابها على تويتر تغريدةً تودّع فيها تطبيق واتساب، وبدت حاسمة بقرارها فأرفقت تغريدتها بصورة تؤكّد حذفها للتطبيق عن هاتفها.

Bye bye whattsApp pic.twitter.com/05CrLYvWF7 — CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) January 13, 2021

يذكر ان الفنانة الاماراتية احلام تقكر ايضا في حذف التطبيق حيث سبق وان وجهت سؤلا الى متابعيها ان كانوا سيقومون بحذفه.

مين فيكم يفكر يحذف الواتس اب ؟؟؟؟؟؟ pic.twitter.com/uBgfn3fWVT — A H L A M #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) January 13, 2021