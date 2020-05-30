نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” هاجمت فيها الحكومة اللبنانية .

حيث أشارت إلى أن الحكومة لا تهتم أو تأخذ بعين الإعتبار مطالب الشعب اللبناني بالإضافة إلى الفساد الموجود وعدم محاسبة الفاسدين .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” بيدعسو عا مطالب الناس وعا المنطق ليكفو فسادن .. معمل سلعاتا يللي ما إلو ضرورة بينفرض رغم كل المعارضة إلو تا تكفي السرقات والسمسرات والناس بلا كهربا ببيوتها ” .

وتابعت إليسا : ” عن جد صدق المتل : يا فرعون مين فرعنك .. قالن فرعنت وما حدا ردّني ” .