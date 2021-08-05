أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية النشطة المعنيّة بأخبار علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة لوالدة النجمة اللبنانية نجوى كرم كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“، واستطاعت والدتها أن تنال إشادة المتابعين بهذا الظهور النادر.

والدة نجوى كرم هي السيدة بربارا شاهين كرم. وأكد الكثيرين أن الشبه ليس كبيرًا بين الأمّ وابنتها النجمة اللبنانية، غير أنّ “نجوى” تؤكّد دائمًا أنّها أخذت الأصالة والسمات الشخصية منها.

صورة والدة نجوى، إجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي ولا سيّما إنستجرام، بحيث رصد بعض المدوّنين وروّاد هذا الموقع، أنّ لا شبه بين نجوى ووالدتها، إلّا أنّ ما جمعهما كان رسالةً مؤثرة كتبتها نجوى وقالت فيها: “إنشالله كون عم قدّم شي تكوني إنت فخورة في بالمستقبل.. وتقولي هيك بحب كان بنتي تكون”.

كذلك، دافعت بربارا في إحدى المرّات عن شائعة زواج ابنتها نجوى، فقالت للصّحافة: “«نيّالهم شو بيألفوا وبيلحّنوا».. هذا أمر معيب .. عيب عليهم كتابة شيء لم يحصل .. فليخجلوا من أنفسهم.”

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هذا وقد أعلنت الإعلاميّة “نضال الأحمدية” أن نجوى كرم قد تدخل القفص الذهبي قريباً، وذلك أثناء حلولها ضيفةً على برنامج “سؤال محرج” مع الإعلامي “طوني خليفة“، وهذا التصريح عن اقتراب زواج نجوى كرم كان كفيلا بقلب السوشيال ميديـا رأسا على عقب.

من جهة ثانية، أكدّت مصادر ET بالعربي أن الخبر الذي يتم تداوله عن ارتباط نجوى كرم هي معلومات غير صحيحة والصورة المنتشرة على السوشيال ميديـا هي لأشخاص عاديين، وهناك من يحاول التشويش على نجاح العمل القادم لنجوى.

يُذكر أن نجوى كرم كانت متزوجة من يوسف حرب منذ أكثر من 20 عامًا ولم يستمر زواجهما سوى لمدة سنتين فقط، بسبب ضغوطات العائلة. حيث كانت نجوى والتي تنتمي للديانة المسيحية قد تزوجت من يوسف الذي ينتمي إلي الديانة الإسلامية، ووقفت بوجه عائلتها دفاعاً عن حب حياتها، إلا أنهما انفصلا بسبب الضغوطات الكبيرة من عائلة الطرفين.

وعلي الصعيد الفنى، عبّر الممثل السوري ​”معتصم النهار​” عن سعادته بتعاونه مع الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم، وذلك بعد ظهوره الخاص بفيديو كليب أغنيتها الجديدة​ “​مغرومة 2​”.

يُذكر أن فيديو كليب “مغرومة 2” حقق نجاحاً بارزاً، إذ تخطى الـ5 مليون مشاهدة على موقع الـ يوتيوب بعد أيام قليلة من صدوره، وهو من كلمات وألحان ​نبيل الخوري​ وتوزيع موسيقي داني حلو، أما الكليب فقد تم تصويره بعدسة المخرج اللبناني حسن غدار.

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