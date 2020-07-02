انتهى النجم “رامز جلال” من تصوير 60% من مشاهد “فيلم هيكل نظمى”، الذي يشاركه في بطولته النجمة “غادة عادل”، وكان آخر المشاهد الخارجية له مع الكوميديانه “شيماء سيف” داخل محطة مترو القبة حيث كان المشهد عبارة عن مشهد تحرش وذلك خلال الأحداث فى إطار كوميدى .

ويقوم الفنان رامز جلال في هذا الفيلم بدور “صحفى” يتعرض لعدة أزمات ومشاكل، مما يضطره إلى التحايل على تلك الأزمات، بينما تجسد الفنانة غادة عادل شخصية “طبيبة” وتشاركه في تلك الأزمات، ويشارك في بطولته بجانب رامز وغادة، عدد كبير من نجوم الكوميديا أبرزهم: خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، شيماء سيف وعدد آخر من ضيوف الشرف .

الفنان “رامز جلال”

وفي سياق آخر، شارك الفنان رامز جلال مؤخراً جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، بصورة جمعته مع الفنانة غادة عادل ونجلها عبدالله مجدي الهواري المعروف باسم “بودي مجدي”، وظهر الأخير في الصورة متوسطا والدته ورامز جلال الذي علّق كاتبا: “تخيلوا لما ده يبقى ابن غادة عادل الصغير اومال الكبير عامل ازاى..(بحبك يا بودي)”، مما أثار الجدل حوله بهذا التعليق الذي أعتبره البعض ساخر و مسئ .