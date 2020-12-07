حلّت النجمة السورية “كندة علوش ضيفة علي برنامج لايف من الدوبليكس التى تقدمة الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا” ، وقالت كندة علوش أثناء استضافتها بالبرنامج عن زوجها النجم المصري عمرو يوسف : “حبيت عمرو عشان عنده أسلوب راقي في التعامل مع الستات وشيك، بتعصب منه لما بيمسك الموبايل وقت طويل، وبيسرح وميركزش معايا”.

وأضافت كنده خلال حوارها الذي كشفت خلاله العديد من الاسرار الخاصة بها وبزوجها : “عمرو يوسف يحبها جدا ولا يستطيع أن يرى غيرها ويعاملها بكل رفق وحنية، وعندما قامت أبلة فاهيتا بمعاكسة عمرو يوسف أمام كندة علوش، قامت كندة علوش بعمل حركة “خمسة وخميسة” لها خوفا من الحسد”.

وتابعت الفنانة كندة علوش أنها تقوم بارتداء ملابس زوجها في بعض الاحيان واستخدام متعلقاته، مشيرة إلى أنها قامت بتغير أشياء بسيطة في عمرو يوسف منها جعلته يحب الجلوس والبقاء في المنزل أكثر من البداية.

وردت كندة علوش، على الشائعات التي تعرضت لها بعد زواجها من النجم عمرو يوسف، قائلة: “أنا مش أكبر من عمرو احنا في نفس السن و هو أكبر شوية، كما راجت شائعات وقتها تقول ازاى هيتجوز واحدة عندها عيال؟، أنا معنديش أي عيال قبل عمرو عندى بنتى حياة من عمرو بس، وعن عمليات التجميل التي تردد انى خضعت لها كانت صورة واستخدمت فيها فلتر إنستجرام”.

يُذكر أن كندة علوش وعمرو يوسف احتفلا بزفافهما، في يناير/ كانون الثاني عام 2017، في حفل حضره العديد من أصدقائهما، ورزقت كندة علوش من عمرو يوسف بطفلتهما الأولى “حياة” في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر اعمال كندة علوش حكاية “ضي القمر” من “مسلسل إلا أنا” والذى عرض منذ أسابيع قليلة وهو احدى حكايات “مسلسل إلا أنا” ولقي العمل نجاحًا كبيرًا عند عرضه حيث تفاعل معه الجمهور خاصة أنه يناقش قضية مهمة وهي الأمومة. حكاية “ضي القمر” إخراج مريم أحمدي ويشارك في بطولته محمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين الشباب.