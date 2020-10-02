تعرضت الفنانة ​شمس الكويتية​ لإنتقادات واسعة بسبب شكلها خلال تقديمها واجب العزاء للشعب الكويتي بعد وفاة الأمير صباح الاحمد الجابر الصباح في الفيديو الذي نشرته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شمس انها سعيدة انها عاشت في زمن الامير الراحل مشيرة الى ان الجميع أحبوه لأنه عاش بسلام ورحل بسلام واعتبرت أنه لا وقت حالياً لإثارة الفتن والخلافات داعية إلى تعميق علاقات الاخوة والنسب. وعلى الرغم من ان رسالتها كانت مؤثرة الا ان المتابعين هاجموها بسبب ظهورها وهي تضع المكياج على وجهها لافتين الى انه كان افضل لو لم تفعل ذلك لان في رسالتها تناقض مع شكلها.





