شاركت الفنانة المصرية إنجي المقدم جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بصورة نادرة لوالدتها من فترة شبابها، الصورة كانت بالأبيض والأسود، ولكنها كشفت بوضوح عن ملامح والدة الفنانة، وعلّقت الأخيرة قائلة: “مامتى .. و حلاوة مامتى ”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة إنجي المقدم بشكلٍ لافت مع صورة والدتها الراحلة، حيث قارنوا من خلالها ملامحها بملامح إبنتها، واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلاً كبيراً، كما أكد الجمهور أن تلك السيدة الجميلة تُعد “صورة طبق الأصل” منها.

من ناحية أخري، نشرت إنجى المقدم، صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام” وظهرت بأطلالة ساحرة وجذابة ويبدو انها تخوض عمل فني قريب، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى: جميلة يا انجي – بحب دورك في الاختيار ٢ – مشاء الله – قمر .

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يُذكر أن الفنانة إنجي المقدم كشفت كواليس تألقها في دراما رمضان 2021 الماضي، وتفاصيل مشاركتها في مسلسل “الاختيار 2” الذي يتحدث عن بطولات رجال الداخلية المصرية.

حيث كشفت «إنجي» كثير من كواليس تقديم شخصية “نادية” فى مسلسل الاختيار الجزء الثانى، موضحة أن الدور كان به العديد من المشاهد الصعبة، وأبرزها مشهد إبلاغ زوجها الضابط زكريا “كريم عبد العزيز” بإصابتها بالسرطان، وكيفية مواجهتها للمرض خلال الأحداث.

وأشارت إنجي المقدم أنها جلست مع السيدة الحقيقية التى قدمت دورها فى المسلسل، وأكدت هذه السيدة أن زوجها الضابط كان لديه حالة كبيرة من الإنكاروأصبح عصبى بمجرد معرفة خبر إصابتها بالسرطان، لرغبته فى عدم حقيقة الأمر، مضيفة أن السيدة كانت على العكس تماماً، كانت متماسكة وترغب في علاج المرض.

مسلسل “الاختيار 2” تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

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