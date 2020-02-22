إنجي شرف تعلن عن فسخ خطوبتها بعد شهر واحد فقط من الإعلان عنها

نشرت الفنانة المصرية ” إنجي شرف ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورة كشفت من خلالها عن فسخ خطوبتها من رجل الأعمال ” يحيي الشناوي ” وذلك بعد مرور شهر تقريبا على الإعلان عن خطبتهما .

وجاءت الصورة متضمنة كلمة : ” Am Single ” .. وكتبت في تعليقها عليها : ” أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد .. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ” .

ولم تذكر إنجي شرف أسباب الانفصال مكتفية بالإعلان عنه فقط .. وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير وانهالت التعليقات التي واستها ودعت لها بأن يعوضها الله خيرا .

يذكر أن إنجي كانت قد أعلنت خطبتها في يوم 25 من شهر يناير الماضي بصورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة خطيبها .. مشيرة إلى أن الخطبة تمت في إطار عائلي على أن يقام حفل الزفاف بعد انتهاء شهر رمضان .