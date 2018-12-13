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إنجي علي تثبر غضب الجمهور بالهوت شورت.. فهل ستواجه مصير رانيا يوسف؟

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Angie Ali

إنجي علي تثبر غضب الجمهور بالهوت شورت.. فهل ستواجه مصير رانيا يوسف؟

أثارت الإعلامية إنجي علي، غضب الجمهور بظهورها بملابس جريئة من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستقرام، حيث ظهرت إنجي بفستان صيفي قصير جدًّا، وهوت شورت يكاد لا يظهر، وبدت الاطلالة وكأنها قميص من دون بنطلون بحسب ما وصفها الجمهور .
Angie Ali
وتلقت إنجي العديد من التعليقات السلبية على الصورة، مؤكدين أنها تقلّد رانيا يوسف في اطلالتها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وطالبها بعضهم بالاعتذار عن هذه الاطلالة غير الموفقة فيما تساءل أحدهم :”انتِ هتطلعي كده في التلفزيون”؟ . فهل ستواجه إنجي مصير رانيا يوسف نفسه بعد الهجوم الشديد الذي لاقته مؤخرًا، والذي وصل إلى حد تحرير محاضر وبلاغات ضدها؟

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يُذكر أنّ الصورة تم التقاطها أثناء إجراء إنجي لقاء تلفزيوني مع المخرجة خديجة علمي، ونالت الصورة العديد من التعليقات بمجرد نشرها مباشرة.

جدير بالذكر أنّ إنجي علي مذيعة مصرية عملت بالعديد من القنوات التلفزيونية، وكانت بدايتها في قناة دريم وتزوجت من المخرج طارق العريان، لكنهما انفصلا وتزوج هو بعدها من الفنانة أصالة.

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