شاركت الممثلة المصرية ​إنجي وجدان​ متابعيها على حسابها على انستغرام بصور لها من المستشفى قبل وبعد الولادة.

فقد ظهرت إنجي، في الصورة الاولى، وهي على سرير المستشفى مرتدية ملابس العمليات، وعلّقت على الصورة بالقول: “مستعدة”، دون ان تكشف عن أي تفاصيل اخرى لتظهر بعد ساعات قليلة بصورة اخرى مع ابنتها بعد الولادة.

وعلقت إنجى على الصورة الثانية كاتبة: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقنا الله اليوم ابنتنا الثانية نازلي الوتيدي بارك الله فيها يا رب احفظ لي اسماعيل و نازلي “

وقد تلقت إنجى التهاني على ولادتها من عدد من النجوم كان منهم الفنانة زينة التي كتبت: “ياروحي الف مليون مبروووووووك حمدالله علي سلامتك انتي ونازلي ” وايمان العاصي التي كتبت “ماشاء الله اللهم بارك ” ودنيا سمير غانم التي كتبت: “حبيبتي ألف مبروك ربنا يحفظكم و حمد الله علي سلامتك ” وشيماء سيف التي كتبت “مبرووووووووووك ماشاء الله تبارك الرحمن ” وغيرهم.

وكان آخر أعمال إنجي وجدان مسلسل “ونسني” الذي عرض خلال شهر رمضان المنصرم، وشارك في بطولته أحمد سلطان ومحمود الليثي وهنا غنيم وسارة درزاوي وبسنت شوقي.