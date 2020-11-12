شاركت الممثلة المصرية إنجي وجدان متابعيها على حسابها على انستغرام بصور لها من المستشفى قبل وبعد الولادة.
فقد ظهرت إنجي، في الصورة الاولى، وهي على سرير المستشفى مرتدية ملابس العمليات، وعلّقت على الصورة بالقول: “مستعدة”، دون ان تكشف عن أي تفاصيل اخرى لتظهر بعد ساعات قليلة بصورة اخرى مع ابنتها بعد الولادة.
وعلقت إنجى على الصورة الثانية كاتبة: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقنا الله اليوم ابنتنا الثانية نازلي الوتيدي بارك الله فيها
وقد تلقت إنجى التهاني على ولادتها من عدد من النجوم كان منهم الفنانة زينة التي كتبت: “ياروحي الف مليون مبروووووووك حمدالله علي سلامتك انتي ونازلي
وكان آخر أعمال إنجي وجدان مسلسل “ونسني” الذي عرض خلال شهر رمضان المنصرم، وشارك في بطولته أحمد سلطان ومحمود الليثي وهنا غنيم وسارة درزاوي وبسنت شوقي.