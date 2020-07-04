تقدم المحامي المصري ” أيمن محفوظ ” بإنذار رسمي للفنان ” أشرف زكي ” نقيب المهن التمثيلية في مصر يطالب من خلاله بمنع إعطاء الفنانة ” ميس حمدان ” تصاريح عمل في مصر .

وذلك على خلفية الأزمتين المتتاليتين التي تسببت بهما خلال الفترة الأخيرة واللتين عرضتاها للكثير من الإنتقادات .

الأولى كانت في شهر رمضان الماضي بسبب إعلان شركة قطونيل الذي استخدمت فيه مصطلحات وتعابير رآها الكثير من المتابعين أنها لا تليق بتقاليد المجتمع المصري وهو ما استدعى وقف بثه حينها .

والأزمة الثانية بسبب مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” وهي تجسد شخصية فتاة من منطقة شعبية وترتدي حجابا وبشكل أسنان غير متناسقة .

وهو الأمر الذي اعتبره المتابعون تنمرا على المحجبات وازدراء للأديان بالإضافة إلى الإساءة لأصحاب الأسنان الغير متناسقة .

وأشار أيمن محفوظ في إنذاره المرسل إلى أن ما فعلته ميس حمدان هو عين التنمر المؤذي لمشاعر الجميع لإيقاعها الأذى النفسي .

مؤكدا أن نصوص القانون المصري تستنكر أي فعل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس وكذلك يمنع أي عمل يكون فيه ازدراء لأي دين سماوي .