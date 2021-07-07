أجرت الفنانة ” دينا الشربيني ” لقاءا مع عدد من المراسلين الصحفيين على هامش حضورها للعرض الخاص لفيلمها الجديد ” البعض لا يذهب للمأذون مرتين ” الذي أقيم يوم أمس الثلاثاء .

وتحدثت دينا الشربيني عن طبيعة دورها في الفيلم وكواليس العمل .. وعن أعمالها القادمة كشفت عن إنشغالها في الوقت الحالي بتصوير مسلسل ” الزيارة ” في لبنان والمكون من 8 حلقات .

وخلال اللقاء سأل أحد المراسلين دينا الشربيني عن إمكانية عودتها للفنان ” عمرو دياب ” خاصة بعد قيامها بنشر صورة لإبنته ” نور ” مؤخرا بمناسبة عيد ميلادها .. وهل هذا التصرف يعد تمهيدا لعودتهما أم كان على سبيل المجاملة .

وهو الأمر الذي أدى إلى إنفعال وإنسحاب الفنانة دينا الشربيني من المؤتمر الصحفي وقالت : ” انتو فظاع .. امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا ” .