أثار الإعلامي مشاري بويابس ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشره مقطع فيديو قصير اعترف خلاله بأنه حلم بالفنانة شمس الكويتية وبأنهما ارتبطا دون علم عائلته بذلك، الامر الذي عرضه للتعليقات الساخرة من متابغيه.

وتحدث الاعلامي الكويتي عن تفاصيل حلمه بفيديو نشره عبر “سناب شات” قائلاً: “يجب أن أتخلص من النوم في وقت الظهر لأنني أحلم بها أحلاماً عجيبة، فاليوم حلمت أنني متزوج من الفنانة شمس الكويتية. وسافرت معها إلى شهر العسل، وأمسكت بنا والدتي متلبسين”.

وتابع: “في الحلم تزوجت شمس دون علم عائلتي، وقامت والدتي بحذفي بكعب حذاء في رأسي، وأمسكت بي في أحد المحلات وهزأتني أمام الناس بأبشع الألفاظ”.

وأشار بويابس الى أنه “في ساعة وربع بسبب هذا الحلم أصبح لدينا تفكك أسري، وحين استيقظت من النوم، أردت أن أهاتف والدتي وأعتذر لها”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وانقسمت التعليقات بين من دافع عن شمس واعتبر ان مشاري تقصد التقليل من شأنها واعتبرها سيئة ولا تليق به لذلك رفضتها والدته، في المقابل علق الغالبية بطريقة طريفة وساخرة، طالبين منه التخفيف من تناول الطعام قبل النوم.