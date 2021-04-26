حل الفنان ” إياد نصار ” ضيفا مع الإعلامية ” إنجي علي ” في برنامجها ” نجوم رمضان أقربلك ” المذاع عبر إذاعة وقناة نجوم F.M .

وخلال اللقاء كشف إياد نصار عن الشخصية التي يتمني تجسيدها وتقديمها في عمل فني خلال الفترة المقبلة وهي شخصية ” جلال الدين الرومي ” .

وأشار الفنان الأردني إلى أنه لديه دراسة عن شخصية جلال الدين الرومي ويتمنى أن تتبنى شركة إنتاج المشروع مشيرا إلى أنه سينتظر بعد انتهاء الموسم الرمضاني حتى يعرض فكرته .

وعن إعجابه بشخصية الرومي قال إياد نصار : ” تعمق كفقيه في الدين فوصل للحل وللصوفية للحب المطلق .. وأنا بقول أكيد شخص بيتعمق في الدين هيوصل للحب مستحيل يتعمق في الدين ويوصل للكره ” .