تلقى الفنان الأردني ” إياد نصار ” رسالة هاتفية من أحد الأشخاص جاء فيها أنه فقد عددا كبيرا من المعجبين بسبب تجسيده لدور الضابط الشهيد ” محمد مبروك ” في مسلسل الاختيار 2 .

وأشار إياد نصار في تعليقه على هذا الأمر خلال لقائه في برنامج هذا الصباح على فضائية ” إكسترا نيوز ” إلى أن هذه الشخصيات لا ترى الواقع وأن هذا الشخص يعيش في الوهم .

وأضاف أن تلك الشخصيات لا تسمح لنفسها بالنظر في معتقدات غيرها ولا تفكر سوى بطريقة واحدة ولديها إصرار على الجمود الفكري وهو ما كشفه المسلسل وأبرز طريقة تعاملهم مع المناهضين لهم بالتخريب والتدمير في ذلك الوقت .

يذكر أن مسلسل الاختيار 2 تدور أحداثه حول بطولات رجال الشرطة المصرية في الأحداث التي مرت بها مصر من عام 2013 إلى 2019 .. ويشارك في بطولته كلا : كريم عبد العزيز وأحمد مكي وأسماء أبو اليزيد وإنجي المقدم وبشرى وإياد نصار وهادي الجيار وأحمد حلاوة وليلى عز العرب ورياض الخولي وغيرهم .