إيداع الفتاة “محتضنة ماجد المهندس” دار الرعاية.. وهذا ما ينتظرها

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حالة جدل كبيرة بعد انتشار مقطع فيديو من حفل الفنان ماجد المهندس في مهرجان سوق عكاظ بالطائف، تظهر فيه فتاة منقَّبة، تركض في اتجاهه، ثم تحتضنه أمام الجميع، ما استدعى تدخل رجال الأمن لإبعادها عنه

وتساءل بعضهم: كيف تمكَّنت الفتاة من اختراق الرقابة، والوصول إلى خشبة المسرح بهذه السهولة؟! وقد تعرضت الفتاة إلى سيل من الانتقادات، والسخرية في مواقع التواصل عبر هاشتاق أطلق عنها وتصدر الترند السعودي لمدة يومين بعنوان “#فتاة_تحضن_ماجد_المهندس”، وذلك بعد لحظات من الواقعة “الحسَّاسة” عند أداء الفنان ماجد المهندس وصلته الغنائية الأخيرة

طبعا الصوره اللي على اليسار عادي لان الرجال مايعيبه شي

بس الصوره اليمين دليل على قرب الساعه وفساد الارض

#ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ pic.twitter.com/XasjrNfQpi — Cynical Dipsh𝓲t (@one_cynic) July 14, 2018

#ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ

الفتاة مراهقة

والحفلات في كل مدن العالم

يحصل فيها مثل ذلك واكثر.

وعلى المسؤول اهمية القيام بتنظيمات مشددة وسن عقوبات رادعة تكون واضحة للجميع.

ونصيحتي لمن يشتمون ويقذفون ويضحكون

ادعوا لأختكم بالصلاح والهداية والستر.

وتذكروا ان الإبتلاء نهاية كل شامت وقاذف. — محمد العميري (@M_8884) July 14, 2018

شرطة منطقة مكة المكرمة : بالإشارة إلى قيام إحدى المشاركات مساء الجمعة، باعتلاء مسرح سوق عكاظ خلال إحدى فقراته، وارتكاب أفعال مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش، فقد تم إيقاف المرأة المخالفة بمؤسسة رعاية الفتيات بالطائف وإحالة القضية للنيابة العامة . https://t.co/5T8Wj74yfy #واس — واس (@spagov) July 14, 2018

الفتاة التي اقتحمت المسرح خطأ تنظيم، لا أكثر، أما الانبهار بالنجوم، وتصرفات الطيش بالصراخ أو الاقتحام، فهي بكل مسارح الغناء، وملاعب الكرة في العالم.

السعوديون بشر أيضاً، وبينهم من يفعل هذا!

اليوتيوب مليء بمشاهد من حفلات جاكسون وسناترا والستّ وحليم.. الخ! #ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ — عبدالله ثابت (@AbdullahThabit) July 14, 2018

أطفؤا هذا الهاشتاق بعدم التغريد فيه

فبعض الناس ينشر السوء دون أن يدري بتغريداته المنفعلة

تويتر ليس صحيفة حائط مدرسية يقرؤها طلاب المدرسة فحسب بل يراها البشر جميعا بأعينهم ذات التفاسير المختلفة #ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ — أ. د. طارق الحبيب (@Talhabeeb) July 14, 2018

https://twitter.com/3ziz_saleh/status/1018041968067268608

التصرف حتى وان كان (فردي) إلا انه اساءة للمجتمع ككل وتحدي للقيم والأخلاق وقبله مخالفة للدين صريحة في بلد دستوره الشريعة و اساسه القيم والمحافظة !

تطبيق الحد الأعلى للعقوبة أقل رد اعتبار لما ورد أعلاه !

ولم يكن (التمرد) يوماً دلالة تحضر او مؤشر حرية ! #ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ — محمد الناصر (@M7mdal_nassar) July 14, 2018

المصدر: Sayidaty.net

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