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إيداع الفتاة “محتضنة ماجد المهندس” دار الرعاية.. وهذا ما ينتظرها

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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حالة جدل كبيرة بعد انتشار مقطع فيديو من حفل الفنان ماجد المهندس في مهرجان سوق عكاظ بالطائف، تظهر فيه فتاة منقَّبة، تركض في اتجاهه، ثم تحتضنه أمام الجميع، ما استدعى تدخل رجال الأمن لإبعادها عنه
وتساءل بعضهم: كيف تمكَّنت الفتاة من اختراق الرقابة، والوصول إلى خشبة المسرح بهذه السهولة؟! وقد تعرضت الفتاة إلى سيل من الانتقادات، والسخرية في مواقع التواصل عبر هاشتاق أطلق عنها وتصدر الترند السعودي لمدة يومين بعنوان “#فتاة_تحضن_ماجد_المهندس”، وذلك بعد لحظات من الواقعة “الحسَّاسة” عند أداء الفنان ماجد المهندس وصلته الغنائية الأخيرة

https://twitter.com/3ziz_saleh/status/1018041968067268608

المصدر: Sayidaty.net

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