إيقاف المسلسل التركي “محمد الفاتح” نهائياً بعد عرض 5 حلقات منه… والسبب؟

كما كان متوقعاً، أعلنت قناة D التركية إيقاف مسلسل “محمد الفاتح” عند الحلقة السادسة الأسبوع المقبل، في نهاية دراميّة لمسلسل كانت المحطّة والشركة المنتجة O3 قد عقدتا عليه الكثير من الآمال.

وكان المسلسل قد فشل في تصدّر الرايتنغ من الحلقة الأولى، حيث حلّ رابعاً، وراجت أخبار عن أن المسلسل سيتوقّف عند الحلقة الـ13، في حين أكّدت أخبار أخرى أن المسلسل لن يكمل حلقاته العشرة.

وقد أكّدت الصحافة التركية أنّ الشركة المنتجة والقناة العارضة كانتا تنتظران الحلقة الخامسة التي عرضت مساء أمس الثلاثاء لتقييم المسلسل، ومدى استمرارية عرضه، لتأتي نسبة المشاهدة المنخفضة بمثابة تأكيد على فشل المسلسل، فتمّ اتخاذ القرار سريعاً بأن تكون الحلقة المقبلة هي الأخيرة.

الصحافية التركية الشهيرة بيرسين بدورها أكّدت الخبر، وقالت إنه تمّ تبليغ طاقم عمل مسلسل “السلطان محمد الفاتح” بأنّ الحلقة السادسة ستكون هي الحلقة الأخيرة من المسلسل #MehmedBirCihanFatihi .

وكان المسلسل قد واجه مشاكل تسويقيّة إذ لم تشتره أي جهة خارجية، وراهنت المحطة على نسب مشاهدته بعد أن كانت تنوي منافسة مسلسل “قيامة أرطغرل” من خلاله، إلا أنّها عادت وعدلت عن قرار بث المسلسل ليلة الأربعاء لتعرضه مساء الثلاثاء حيث لا وجود لمسلسلات تركية تعرض في التوقيت نفسه.

إلا أنّ مسلسلي “امراة” و”قطاع الطرق لن يحكموا العالم” نجحا في الحفاظ على المرتبتين الأولى والثانية، وحلّ “محمد الفاتح” رابعاً بنسبة مشاهدة متدنّية جداً.

فقد جاء رايتنغ يوم أمس الثلاثاء 17 ابريل على الشكل التالي:

المرتبة الأولى مسلسل “امراة” بنسبة 11.82

المرتبة الثانية مسلسل “قطاع الطرق لن يحكموا العالم” بنسبة 7.98

المرتبة الرابعة مسلسل “جرائم صغيرة” بنسبة 5.70

المرتبة الخامسة مسلسل “محمد الفاتح” بنسبة 4.77.