أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا رسميا بإيقاف المطرب ” عمر كمال ” عن الغناء لمدة إسبوع بعد خضوعه للتحقيق على خلفية الفيديو الذي تم تداوله له خلال إحيائه لإحدى الحفلات الخاصة وهو يغني ب ” لفظ خارج ” .

وجاء في بيان لنقابة الموسيقيين أنه تم التحقيق مع عمر كمال يوم أمس الأحد الذي أكد في أقواله أن هذا الفيديو قديم وأنه أحيا هذا الحفل في إحدى الفيلات بمنطقة المريوطية منذ عام ونصف ولا يعلم السبب من وراء تداوله في الوقت الحالي .

وأشار البيان إلى أن قرار الإيقاف تم اتخاذه بناءا على قرار مجلس الإدارة برئاسة الفنان ” هاني شاكر ” .. ووجهت النقابة أيضا تحذيرا للمطرب عمر كمال بأنه في حال تكرار مثل تلك الواقعة سيتم توقيع أقصى عقوبة عليه والتي قد تصل إلى الإيقاف نهائيا وإلغاء تصريح الغناء الخاص به .