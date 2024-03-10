نشرت السيدة كلودين صعب متابعيها بلقطة مميّزة لزوجها المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب مع أبنائهما الثلاث، وذلك عبر حسابها على تطبيق الصور إنستجرام.

وفي التفاصيل، أطلّ المصمم إيلي صعب مع أولاده: (ميشال وسيليو وإيلي صعب جونيور ) في أحدث ظهورٍ لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إيلي صعب مع ابنائه

ونالت هذه الصور إعجاب روّاد السوشيال ميديا، ووصفهم البعض في خانة التعليقات بعبارة “العائلة الملكيّة اللبنانيّة”.

إيلي صعب

إيلي صعب (ولد عام 1964 في بيروت)هو مصمم أزياء لبناني، صمم فستان زفاف زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين الملكة رانيا الياسين. كما صمم “صعب” فساتين لعدة النجمات العالميات حيث صمم فستان لأنجيلينا جولي الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز الأوسكار السادس والثمانون في مارس 2014 وغيرها.

حياة “إيلي صعب” العائلية

يُذكر أن المصمم العالمى إيلي صعب متزوج من كلودين صعب التى تبلغ من العمر حالياً 59 عاماً، وكانا قد التقيا عندما كانت والدتها في زيارة لأحد محلاته، ولدى إيلي وكللا قصة حبهما بالزواج عام 1990، وزوجته ثلاثة أبناء هم “سيلو”، “إيلي جونيور”، و”مايكل”.

وكان إيلي جونيور و زوجته “كريستينا” قد دخلا القفص الذهبي في صيف 2019، وحضره وقتها عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم اليسا ونانسي عجرم وعاصي الحلاني وغيرهم. واستطاعت والدته أن تخطف الأنظار بجمالها ومظهرها الشاب، حتى أن الجمهور أدخلها في منافسه جمالية مع العروس زوجة إبنها.

وكانت كشفت كلودين زوجة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب عن استقبال حفيدتهما الأولى بنشرها صورة عبر حسابها بـ “إنستجرام”، ونشرت كلودين صورة “دمية” خلفها بعض الحلويات مهنئة إبنها إيلي صعب جونيور وزوجته كريستينا مراد بمناسبة ولادة طفلتهما الأولى “صوفيا”.

وتفاعل الجمهور مع الخبر متمنين للطفلة حياة سعيدة في ظل والديها وجدها وجدتها، وقدموا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة التي جعلت من المصمم العالمي إيلي صعب “جدّا” للمرة الأولى.

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