إيلي صعب: يحذف صورة ممثلة “إسرائيلية” فن

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حذف مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، صورةً للممثلة “الإسرائيلية” غال غادوت، بعد دقائق من نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، مرفقة بعبارة تمتدح طلتها ووصفها بـ “الخالية من العيوب”، وهي ترتدي فستاناً أزرق من تصميمه، لحضور إحدى المناسبات في مدينة نيويورك.

وصبّ المعجبون بصعب جام غضبهم عليه، مما اضطره إلى حذف الصورة مع التعليق، وأجج نشره الصورة اعتراضاً من العديد من متابعيه، الذين يتجاوز عددهم الـ6 ملايين من كافة أنحاء العالم.

والممثلة المذكورة هي بطلة فيلم Wonder Woman، الذي مُنع عرضه في لبنان، بعد أن نجحت “حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان”، في الضغط لوقف عرض الفيلم.

وسبق أن خدمت غادوت في جيش العدو الإسرائيلي، واعتبر منع الفيلم انتصاراً للحملة وقتها، إذ سبق أن فشلت في منع عرض فيلم Batman v Superman الذي ظهرت فيه أيضاً.

يذكر أن غادوت سبق أن تفاخرت في لقاءاتها العديدة في الإعلام حول دور Wonder Woman، بتلقيها تدريبات عسكرية في جيش العدو، أسهمت في تميزها في الدور الذي يتطلب لياقة بدنية ومهارات قتالية عالية.