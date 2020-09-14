عبّرت ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني عن ألمها الشديد لما تعرّض له الطفل عدنان الذي اختُطف وقتل ودفن بعد اغتصابه، وكشفت عن ذكريات أليمة عاشتها عن شقيقها الصغير.

وكتبت زوجة النجم التركي مراد يلدريم، عبر خاصية الستوريز في تطبيق “إنستغرام”: “موت عدنان أعاد لي ذكريات مؤلمة وأعاد لي مشاهد موت أخي، الطفل الذي خُطف وقتل وكيف فُجعت أمي بفقدانه”.

كما نشرت شقيقتها فدوى الباني، صورة الضحية عدنان وعلّقت عليها: “كانت من أسوأ أيام حياتي، لا زلت أتذكر اليوم الذي اختطف فيه أخي كأنه يوم أمس، كنت معه آنذاك، كنت صغيرة وبريئة لدرجة أنني لم أكن أفهم ولا أعي بما يجري، اللهم ارحم أخي واجعل مثواه الجنة”.

كان من أسوأ ايام حياتي ، لا زلت اتذكر اليوم الذي اختطف فيه اخي كأنه يوم أمس، كنت صغيرة وبريئة لدرجة اني لم اكن افهم… ولا اعي بما يجري ، اللهم ارحم اخي واجعل مثواه الجنة، دعواتكم له بالمغفرة Posted by Fadwa El Bani on Sunday, September 13, 2020

يُذكر أن قضية الطفل عدنان لا تزال حديث الشارع المغربي وتثير الكثير من ردود الفعل في الوطن العربي، بعد تعرض الطفل للخطف والاغتصاب، ومن ثم قتله ودفنه في حديقة، فضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر الحزين وطالب روّادها السلطات المغربية بإنزال عقوبة الإعدام بحق الجاني.