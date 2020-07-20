نشرت المغربية ” إيمان الباني ” زوجة الممثل التركي ” مراد يلدريم ” صورة لها برفقة زوجها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

والتي ظهروا بها أثناء قضائهم للعطلة الصيفية في مدينة ” بودروم ” للاستجمام ومحاولة من مراد يلدريم للتخفيف عن زوجته ورفع حالتها المعنوية بعد تعرضها للإجهاض وفقدانها لجنينها للمرة الثانية .

وهو ما كشفه يلدريم في تصريحات له تناقلتها وسائل إعلام تركية بعد سؤاله عن حمل إيمان فرد قائلا : ” حاليا لا يوجد شيء كهذا .. عندما تكون هناك أخبار جميلة سنشارككم بها ” .

وكان مراد يلدريم قد أكد منذ أكثر من شهرين على حمل زوجته إيمان للمرة الثانية واستعداده ليكون أبا .. وسبق أن فقدت إيمان الباني جنينها الأول منذ سنتين .