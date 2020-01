إيمان العاصي بعد طلاقها تقرر العودة إلى خطيبها القديم

View this post on Instagram

النهارده بعد الساعه ١٢ باليل بنتي هتكمل ٩ سنين احلي ٩ سنين في عمري مش فاكره حياتي قبلها كانت عامله ازاي هي الحاجه الوحيدة الحقيقة في حياتي اختي وبنتي وصاحبتي وأمي احن إنسانه عليا كل سنة وانتي طيبة يا عمري بحبك يا احلي حاجه في حياتي @rittajeissa 👩‍❤️‍💋‍👩💙