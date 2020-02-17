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إيمان العاصي تثير الجدل بصورة من غرفة نومها .. والمتابعين : ” قلبتي على سما المصري ولا إيه “

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نشرت الفنانة المصرية ” إيمان العاصي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها أثارت الجدل بين الكثير من المتابعين .

حيث ظهرت إيمان العاصي وهي نائمة على السرير من داخل غرفة نومها .

وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” آمل أن تصبح مليئا بالسعادة بحيث يشفي كل جزء منكم ” .

وانتقد عدد كبير من المتابعين مظهرها في الصورة متسائلين عن ماهية الهدف من ذلك .. فجاءت التعليقات مثل : ” ليه تتصوري وانتي نايمة ” و ” طيب واحنا استفدنا ايه حضرتك نايمة اطفى النوم واتنيلى نامى ” و ” عيب كده ” و ” مالك قلبتي على سما المصري ولا إيه ” .

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i hope that you become filled with so much happiness that it heals every part of you ☘️

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