إيمان العاصي تثير الجدل بصورة من غرفة نومها .. والمتابعين : ” قلبتي على سما المصري ولا إيه “

نشرت الفنانة المصرية ” إيمان العاصي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها أثارت الجدل بين الكثير من المتابعين .
حيث ظهرت إيمان العاصي وهي نائمة على السرير من داخل غرفة نومها .
وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” آمل أن تصبح مليئا بالسعادة بحيث يشفي كل جزء منكم ” .
وانتقد عدد كبير من المتابعين مظهرها في الصورة متسائلين عن ماهية الهدف من ذلك .. فجاءت التعليقات مثل : ” ليه تتصوري وانتي نايمة ” و ” طيب واحنا استفدنا ايه حضرتك نايمة اطفى النوم واتنيلى نامى ” و ” عيب كده ” و ” مالك قلبتي على سما المصري ولا إيه ” .
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i hope that you become filled with so much happiness that it heals every part of you ☘️