إيمان بيشة تسحر لجنة تحكيم ” America Got Talent ” وتحصد الباز الذهبي

أبهرت الطفلة الأردنية ” إيمان بيشة ” صاحبة ال 11 عاما لجنة تحكيم ” America Got Talent ” والعالم أجمع بصوتها الرائع .
فلم تقتصر على إنضمامها لبرنامج ” Arabs Got Talent ” التي تألقت في موسمه الخامس عام 2017 وحصلت على الباز الذهبي في المراحل الأولى ثم فوزها باللقب .
انضمت هذه المرة إلى برنامج ” America Got Talent ” وتأهلت إلى المرحلة النهائية من البرنامج بعد حصولها على الباز الذهبي للمرة الثانية .
بعد أن قدمت مقطوعة ” كاروسو ” ل لوسيو دالا وهي مقطوعة من الأوبرا الصعبة التي اعترفت إيمان بأنها ” أصعب أغنية قامت بتقديمها على الإطلاق ” وتأهلت لربع النهائي .
ونشرت إيمان بيشة عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها أثناء حصولها على الباز الذهبي وكتبت في تعليقها : ” شعور لا يمكن وصفه .. ستلازمني هذه الذكرى طوال حياتي ” .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
Indescribable feeling 🤯🥳. I will remember this moment for th rest of my life..🙏 #goldenbuzzer #AGT #agt2019 #judgecuts