الصفحة الرئيسية فن إيمان بيشة تسحر لجنة تحكيم ” America Got Talent ” وتحصد الباز...

إيمان بيشة تسحر لجنة تحكيم ” America Got Talent ” وتحصد الباز الذهبي

بواسطة -
0 0

أبهرت الطفلة الأردنية ” إيمان بيشة ” صاحبة ال 11 عاما لجنة تحكيم ” America Got Talent ” والعالم أجمع بصوتها الرائع .

فلم تقتصر على إنضمامها لبرنامج ” Arabs Got Talent ” التي تألقت في موسمه الخامس عام 2017 وحصلت على الباز الذهبي في المراحل الأولى ثم فوزها باللقب .

انضمت هذه المرة إلى برنامج ” America Got Talent ” وتأهلت إلى المرحلة النهائية من البرنامج بعد حصولها على الباز الذهبي للمرة الثانية .

بعد أن قدمت مقطوعة ” كاروسو ” ل لوسيو دالا وهي مقطوعة من الأوبرا الصعبة التي اعترفت إيمان بأنها ” أصعب أغنية قامت بتقديمها على الإطلاق ” وتأهلت لربع النهائي .

ونشرت إيمان بيشة عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها أثناء حصولها على الباز الذهبي وكتبت في تعليقها : ” شعور لا يمكن وصفه .. ستلازمني هذه الذكرى طوال حياتي ” .

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Indescribable feeling 🤯🥳. I will remember this moment for th rest of my life..🙏 #goldenbuzzer #AGT #agt2019 #judgecuts

A post shared by Emanne Beasha (@emannebeasha) on

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.