نشرت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام والتي ظهرت بها برفقة حماتها والدة الفنان ” حسن الرداد ” .

وأعربت إيمي سمير غانم من خلال الصور التي جاءت من مناسبات مختلفة عن حبها واشتياقها لوالدة زوجها وحزنها الشديد على رحيلها .

فكتبت في تعليقها عليها : ” الله يرحمك ويغفر لك يا رب .. مش قادرة أوصف حبي ليكي قد إيه .. ربنا يصبر كل اللي عارفينك عشان مفيش حد ماحبكيش وأخف دم وأجدع وأطيب أم للناس كلها .. بحبك يا فدودة الله يرحمك يا رب ” .

يذكر أن الفنان حسن الرداد كان قد أعلن عن وفاة والدته منذ أيام وشيعت الجنازة وتلقى العزاء في مسقط رأسها بمحافظة دمياط وسط اجراءات احترازية مشددة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد .