انتشرت خلال الساعات القليلة أخبارا حول ارتداء الفنانة المصرية ” إيمي سمير غانم ” للحجاب وذلك بعد تداول صورا لها به نشرها حساب على موقع التغريدات ” تويتر ” يحمل إسمها .

وجاء في التعليق على تلك الصور : ” “وحشتوني .. النهاردة هيكون أول يوم ليّا بالحجاب .. ادعولي بالثبات ” .

وهو الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول حقيقة ارتداء إيمي سمير غانم للحجاب مع انتشار الأقاويل حول نيتها في إعتزال التمثيل .

لتخرج إيمي بتصريحات صحفية لها لكشف حقيقة هذه الصور نافية ما تم تداوله عن ارتدائها الحجاب وإنها مجرد شائعة ومؤكدة على أن هذا الحساب مزيف ولا يمت لها بأي صلة ولا تعرف من يديره .