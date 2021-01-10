نشرت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” منشورا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” نعت من خلاله وفاة السيدة ” فادية الرداد ” والدة زوجها الفنان ” حسن الرداد ” التي رحلت عن عالمنا مساء أمس .

وتضمن المنشور صورة لإيمي سمير غانم برفقة زوجها وحماتها .. وكتبت في تعليقها عليها : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يرحمك يا حبيبة قلبي حماتي وصاحبتي وأمي ” .

وتابعت : ” هيوحشني حبك ليا وبوستك ليا كل يوم الصبح .. فادية الرداد يا أعظم أم وأحن قلب طول عمرك في ضهري وواقفة في صفي عشان حبتيني زي ما بحبك .. ربنا يرحمك وأشوفك في الجنة وأحضنك .. بحبك ” .

وكان الفنان حسن الرداد قد أعلن مساء أمس السبت عن وفاة والدته بعد صراع مع المرض .. ومن المقرر تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بعد صلاة العصر من مسجد عمرو بن العاص بمحافظة دمياط .