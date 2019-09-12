إيمي سمير غانم تعلق على السوشيال ميديا : ” كلها زفت وهباب “

حلت الفنانة المصرية ” إيمي سمير غانم ” ضيفة مع الفنان المصري ” أشرف عبد الباقي ” في برنامجه ” قهوة أشرف ” والمذاع على قناة الحياة .

وتحدثت إيمي عن مواقع التواصل الإجتماعي والتطور الذي حدث بها وما ينشر بها من أخبار وصور وأيضا الشائعات التي تنتشر بين الحين والآخر .

وأعربت عن استيائها من ذلك وإنه أصبح بشكل مبالغ فيه وعيوبها أكثر من مميزاتها .. فقالت : ” السوشيال ميديا دي زفت وهباب وعيوبها أكتر من مميزاتها والموضوع بقى أوفر قوي ” .

وأشارت إلى أن قديما كان النقاد المتخصصين هم من يقوموا بانتقاد الأعمال الفنية وكل كلمة مكتوبة بحساب وفهم وذوق .

ولكن حاليا يمكن لأي شخص مهاجمة أي أحد والفنانين وأعمالهم وانتقادهم وبعبارات غير لائقة .. وقالت : ” السوشيال ميديا خلت أي حد يقول أي حاجة في أي وقت ” .

وتابعت : ” أنا مش ضد إن حد يقول رأيه بس يقول باحترام بس الناس في السوشيال ميديا بقالهم كام سنة أوفر أوي .. وتلاقى حد داخل يدعي على فنانة كبيرة يا رب تموتي إنت لسة عايشة .. إيه الغلاسة دي ما أكيد مامتك لسة عايشة ومترضاش حد يدعي عليها إنها تموت ” .