نشرت الفنانة ” إيمي طلعت زكريا ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة والدها الفنان الراحل ” طلعت زكريا ” .

ووجهت إيمي طلعت زكريا رسالة إلى والدها في تعليقها على الصورة كاشفة عن مدى تأثرها بفقدانه وإشتياقها له وحزنها على رحيله .

فكتبت بكلمات مؤثرة : ” عندما فقدت أبى لم أشعر باليتم فقط بل أدركت معنى رحيل الأب المفجع ، غيابه ، حنانه من البيت الذى أصبح فارغا بدونه .. رحمك الله ياأبى وأمواتنا جميعا ” .

يذكر أن الفنان طلعت زكريا كان قد رحل عن عالمنا في عام 2019 إثر تدهور حالته الصحية بعد صراع طويل مع المرض .