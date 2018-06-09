إيناس الدغيدي تكشف عن إسم الممثل الشهير الذي طلب يدها للزواج.. وسبب رفضها!

كشفت المخرجة المصرية ​إيناس الدغيدي​، وللمرّة الأولى، عن إسم الممثل الشهير الذي طلب يدها للزواج، ولكنها رفضت طلبه.

وجاء حديث الدغيدي هذا خلال إستضافتها ضمن برنامج “​شيخ الحارة​”، حيث أشارت إلى طلب الممثل ​محمود عبد العزيز​ يدها للزواج، وكان ذلك في بداية مشواره الفني.

وقالت :”محمود كان يرغب في الزواج ونصحته النجمة ​نجلاء فتحي​ صديقتنا المشتركة بأن يتزوجني، ولكنه وضع شرطا لم أستطع قبوله وهو الابتعاد عن الوسط الفني، وأنا كنت على علاقة حب بأحد الأشخاص خلال هذه الفترة، وبعد ذلك أصبح محمود عبد العزيز صديقاً مقرباً لي ولزوجي”.