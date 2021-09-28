أدلت المخرجة ” إيناس الدغيدي ” بتصريحات لها خلال حضورها لندوة تكريم المخرجين (علي بدرخان وعمر عبد العزيز) على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط .

والتي كشفت إيناس الدغيدي من خلالها عن حقيقة ما أثير حول استغناء إدارة برنامج ” شيخ الحارة والجريئة ” عنها وعدم تقديمها للموسم القادم من البرنامج في رمضان 2022 .

حيث أكدت إيناس الدغيدي على أنه لا توجد أية خلافات بينها وبين إدارة البرنامج والقناة إلا أنها لن تقدم الموسم المقبل من شيخ الحارة مكتفية بنجاح الموسمين الماضيين .

فقالت : ” في الحقيقة مفيش أي خلافات معاهم وأنا مستغنتش عن البرنامج ولا إدارة القناة استغنوا عني وأنا على علاقة جيدة معاهم وأنا حققت نجاح في الموسمين الماضيين وأبلغت القناة أنني لن أقدم الموسم المقبل ومن المفروض أن شخصية جديدة تقدم البرنامج ” .

وحرصت المخرجة إيناس الدغيدي على تقديم الشكر لإدارة القناة ولبرنامج شيخ الحارة على إعطائها فرصة لتقديم البرنامج لتكون متواجدة بشكل أكبر أيضا على الساحة .