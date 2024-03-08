كشفت الفنانة إيناس عزالدين عن تعرض زوجها المطرب أحمد العيسوي لأزمة صحية طارئة استدعت خضوعه لعملية جراحية، اليوم الأربعاء، داخل أحد مستشفيات القاهرة.

أحمد العيسوي يدخل غرفة العمليات

وقالت إيناس عزالدين في تصريحات صحفية، إن زوجها “وكيل لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقة” تعرض لفتق إربي غريب نوعًا ما، بحسب وصفها، مضيفة أن آلام شديدة داهمته قبل أيام، وتحديداً في الليلة التي شهدت الإعلان عن خبر وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر.

سبب غياب أحمد العيسوي عن عزاء حلمي بكر

وتابعت: ظلت تلك الآلام تنتابه على مدار اليوم، ولذلك لم يتمكن من حضور عزاء حلمي بكر داخل مسجد الحامدية الشاذلية، حيث أجرى عدد من الأشعة والتحاليل وتبين حاجته للتدخل الجراحي الفوري.

زيارة وفد من نقابة الموسيقيين للمطرب أحمد العيسوي

واستطردت في حديثها قائلة: زاره وفد من نقابة الموسيقيين، صباح اليوم، للاطمئنان على حالته، وأنا حالياً برفقته داخل المستشفى، وأدعو محبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

من هو أحمد العيسوي؟

يُذكر أن أحمد العيسوي بدأ الغناء عام 1984، واشتُهر بالعديد من الألبومات الغنائية، وأصدر أولها في عام 1990 بعنوان “اتشطروا”، ثم توالت أعماله الفنية والسينمائية، حيث شارك في مسلسل “طائر الحب” وفيلمَي: “وش سجون” و “قلب أسود”.

وتميز العيسوي في الغناء الشعبي، كما عاصر كبار المطربين وتعاون مع أهم الملحنين والشعراء، وكان عضواً في مجلس نقابة الموسيقيين قبل ذلك، ولقّبه بعض الموسيقيين بـ”نقيب الغلابة” لسعيه الدائم لتحصيل حقوقهم.

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