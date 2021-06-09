نشرت الفنانة المصرية ” إيناس عز الدين ” منشورا لها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت من خلاله عن تطورات الحالة الصحية لإبنها بعد خضوعه مؤخرا لعملية خطيرة في المخ .

حيث أشارت إيناس عز الدين إلى أن الوضع الصحي لنجلها شهد تحسنا خلال اليومين الماضيين مما أدى إلى خروجه من المستشفى .

فكتبت قائلة : ” بحمد ربنا وبشكره على تحسن حالة إبني وعلى حب الناس حولي .. بجد بشكر كل من ساندني وقت مرض إبني وكان هناك عدد كبير يريد زيارته لكن للأسف ممنوع بسبب ظروف كورونا حفاظاً على صحته ” .

وتابعت : ” وهذا كان أمر الأطباء لذلك أعلنت ذلك عبر فيسبوك .. حتى أنا والدته الأطباء رفضوا دخولي إليه إلا بعد إجراء مسحة كورونا لي للاطمئنان إني سليمة ويمكن مرافقته ” .