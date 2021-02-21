نشرت الفنانة المصرية ” إيناس مكي ” مقطع الفيديو الأول لها عبر حسابها على تطبيق ” تيك توك ” في ظهور نادر لها .
وظهرت إيناس مكي في الفيديو وهي ترقص في منزلها على أنغام مهرجان ” إخواتي ” معلنة مشاركتها في تحدي كلا من الفنانين ” بيومي فؤاد وماجد الكدواني وسيد رجب وشريف الدسوقي ” .
الذين كانوا قد رقصوا على هذا المهرجان ضمن كواليس فيلمهم الجديد ” وقفة رجالة ” .
وكتبت إيناس في تعليقها على المقطع : ” تحدي بيومي فؤاد وماجد الكدواني وسيد رجب وشريف الدسوقي في إخواتي ” .
https://www.instagram.com/reel/CLiRdV3gKEb/?utm_source=ig_embed