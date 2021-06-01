شاركت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، مقطع فيديو رومانسي جمعها بزوجها فؤاد قبيبو بعد ايام قليلة على احتفالهما بزفافهما.

واستعرضت ابتسام بطمة في الفيديو محبة زوجها لها عبر الكشف عن تاتو على صدره يحمل اسمها.

وكانت إبتسام بطمة قد احتفلت منذ ايام بعقد قرانها على فؤاد قبيبو بمراكش، إلا أن ما تردد حول حفل عقد القران بأن الشرطة قامت بفضه أثار انزعاج بطمة لتكشف حقيقة الأمر من خلال منشور عبر خاصية القصص القصيرة على تطبيق تبادل الصور إنستقرام.

وبعد الإعلان عن حفل زفاف شقيقة دنيا بطمة، ترددت انباء حول أن الحفل جاء مخالفاً للإجراءات الاحترازية التي تفرضها دولة المغرب لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وهو ما دفع قوات الأمن لفضه، إلا أن الأمر لم يكن صحيحاً وهو ما نفته دنيا بطمة ونشرت عبر حسابها الشخصي رد هاجمت فيه مروجي هذه الشائعة ووصفتهم بالحاقدين.

ونشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها الشخصي رد على خبر فض حفل عقد قران شقيقتها كتبت فيه: “شكرا للسلطات المحلية لي ما شاء الله دارو خدمتهم الصباح ودارة معاينة وشافو انه غير أقرب المقربين وعائلتي الصغيرة لي متواجدة عدد قليل جدا”.

لم يطلق زوجته التونسية حتى الان

على صعيد اخر، ذكر موقع “شوف تي في” المغربي نقلا عن محام قوله ان زوج ابتسام بطمة لم يطلق زوجته التونسية حتى الان.

وقد اكد المحامي ان قضية طلاق فؤاد قبيجو ما زالت مطروحة امام المحاكم المغربية وهي مؤجلة حتى شهر سبتمبر ما يطرح سؤالا حول طبيعة علاقتهما وعن كيفية عقد قران دون ابرام اذن بالتعقد.