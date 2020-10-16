تواصل المغربية ابتسام مومني اثارة الجدل واستفزاز المصريين عبر تدويناتها على حسابها على انستغرام وذلك على خلفية الغاء حفل مواطنها سعد لمجرد الذي كان مقررا اقامته في مصر.

فقد نشرت ابتسام مقطع فيديو جديد لها وعلقت عليه كاتبة: “تحية بنات و اولاد بلادي ” مع هاشتاغ “المغربيات اجمل نساء الكون”.

يأتي ذلك بعد سخرت أن ملكة جمال المغرب ​إبتسام مومني​ من النساء المصريات دفاعاً منها عن مواطنها الفنان ​سعد لمجرد​، بعد إلغاء حفله الذي كان مقرراً إقامته في مصر حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، عدداً من التعليقات المثيرة للجدل، وتوجهت إلى المصريات وكتبت: “يعني أنتوا مفكرين الفنان سعد لمجرد رح ينزل الحفل يتحرش ببناتكم وهم مثل الرجال”. كما نشرت صورة رجل مع الإشارة الساخرة إلى أنهن يشبهن الرجال.







وإثر هذا شُنت حملة واسعة ضدها، وهو ما دفعها إلى الرد من خلال الإشارة إلى جمالها الطبيعي، وعلّقت: “يالي جالسة تقول نفخ و تفخ و تجميل واكستنشن هادي أنا لما كنت صغيرة اشفيك انصدمتي حسيت بيك قهرتك ياك اوا الله يشفيك مني اصح”.

وقد تفاخرت ابتسام ان اسمها اصبح ترند بعد الحملة التي اطلقتها اذ كتبت عبر خاصية الستوري مستعينة بصورة الخبر على موقع “نورت”: “اسم ابتسام مومني ترند على كوكل وتويتر وفايسبوك وانستغرام وكل مواقع التواصل”.