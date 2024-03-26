شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورا على حسابها عبر إنستجرام وثقت من خلالها اجواء احتفالها مع اولادها بعيد الأم.

وعايد ولدا ميريام جايدن ودايف امهما بطريقة مميزة اذ كتبا لها كلمات مؤثرة على بطاقات معايدة ليعبرا عن حبهما لها.

ميريام فارس تحتفل بعيد الأم مع نجليها

كما قطعت ميريام قالب حلوى بالمناسبة، وعلّقت على الصور بالقول: “اثمن واعمق احساس بالوجود”.

واللافت ان ميريام فارس حرصت على عدم إظهار وجه ابنيها بشكل كامل كما منعت خاصية التعليقات.

واستعرضت من خلال الصور لقطات من داخل منزلها، وتحديدا غرفة المعيشة حيث نقلت فخامة اجواء منزلها العائلية الدافئة.

حفل ميريام فارس في عيد الفطر

تستعد المطربة اللبنانية ميريام فارس لإحياء حفل غنائي يوم 13 من شهر إبريل القادم بقبرص ضمن احتفالات عيد الفطر.

حفل ميريام فارس يقام داخل أحد أشهر الفنادق الكبرى هناك وبدأت الشركة المنظمة الترويج له من خلال طرح البوستر الدعائى للحفل.



وتقدم ميريام فارس خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد.

ميريام فارس شبه فيروز

وعلقت الفنانة ميريام فارس على التصريحات المتداولة بعد أن شبهت مسيرتها بالفنانة فيروز أثناء تكريمها بجائزة حملت اسم أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية خلال حفل الموريكس دور .

وقالت فى تصريحات ل “Et بالعربي“: لا يوجد أحد يشبه نفسه بالفنانة فيروز، وهناك الكثير يتعامل بمبدأ خالف تعرف، وفى حالة لم يجدوا ما يتداولوه من الشخصيات الناجحة يكذبوا الكذبة ويظهروا ينتقدوها.



وتابعت مريام فارس، أنها لا تهتم بهذه الشخصيات فى حياتها المهنية ولا الشخصية.

ميريام فارس

وكانت ميريام فارس قد علقت أثناء تكريمها فى حفل الموريكس دور انها سعيدة انها توصل للعالمية بعد ان سبقتها الفنانة فيروز مما أثار الجدل .

وتابعت أثناء التكريم: لما بتكون بعز عطائك ما بتتخيل ان ممكن يجي شي ويكسرك أنا انكسرت وقعدت بفرشتي أربع سنين ووصلت لوقت أني ما هقدر أعمل أحلى شي بحياتي وهو المسرح، وتخليت أني مش هقدر أغني ولا أرقص ولكن على قد ما كانت إرادتي قوية وحبي لعائلتي وأهلي كبير وقد ما كان فني وموهبتي أقوى من وجعي وقفت وركضت حتى حقق حلمي.

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