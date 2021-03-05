يحرص بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي على تناقل صور تجمع المشاهير وأفراد عائلتهم وأولادهم. وهو ما قام به أحد الحسابات على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أخيراً حيث نشر صورة ظهر فيها الفنان السوري القدير ياسر العظمة وزوجته وابناه الشابان.



ولفت الأخيران الأنظار حيث أشار الكثير من المتابعين إلى أنهما وسيمان، وقارنوا بينهما وبين والدهما، وفيما رأى بعضهم أنهما ورثا بعض ملامحه، أشار آخرون إلى أنهما يشبهان والدتهما ولا يشبهانه أبداً.

وفي المقابل، أثنى الكثيرون على موهبة الفنان وعبّروا عن حماستهم لمشاهدة أعمال جديدة له.