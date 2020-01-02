ابنة أحمد الفيشاوي تخفي وجهها: “لا أريد التعرّف إلى أحد”

نشرت لينا الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة لكل المتابعين لها عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”.

وتحدثت الفيشاوي باللغة الإنكليزية خلال مقطع فيديو، وحينما انتهت حاولت التحدث بالعربية على رغم صعوبة الأمر عليها، ولكنها أصرّت معللة ذلك بأن “مش كل الناس بتفهم إنكليزي”، على حد قولها.

وقالت لينا عبر خاصية “ستوري”، إنها تشكر جميع متابعيها الذين يرسلون لها الرسائل الجيدة من خلال خاصية الرسائل المباشرة “DM”، مشيرة إلى أنها تسعد كثيراً لرؤيتها.

واعتذرت لمتابعيها الذين يُراسلونها بهدف التواصل معها، لأنها لن تتمكن من الرد عليهم: “أنا مقدرش أتكلم مع ناس غريبة”.

وأضافت: “في ناس بتقول لي لو مش عارفاني نتعرف، بس أنا مش عايزة أتعرف على أي حد… عشان ده خطر”.

وعللت ابنة الفيشاوي، سبب رفضها الرد على من يريد التواصل معها، في أثناء حديثها مستخدمة رموزاً لإخفاء وجهها، قائلة: “مقدرش أرد على حد، لأن ممكن يكون الشخص ده مش كويس”.