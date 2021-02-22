أطلت لي لي ابنة الممثل المصري أحمد حلمي والممثلة منى زكي على متابعيها وهي تساعد مجموعة من الأطفال على تعلم الرسم في إحدى الورش الفنية. ونشرت لي لي البالغة من العمر 18 عامًا الصور عبر خاصية “الستوري”، إذ ظهرت خلالها وهي مرتدية ملابس كاجوال، حيث أطلت ببنطون أسود، و “سويتشرت” بني اللون، وشعر كيرلي انسيابي على ظهرها. وحظيت الصور بتفاعل واسع بين المتابعين، وطالبوها بتكثيف إطلالاتها والتواصل معهم، وأن ترد على استفساراتهم ومشاركاتهم. ويُعرف عن “لي لي” أن لديها مشروع خاص، وتقوم بالرسم على الملابس والأحذية وغيرها من الأشياء، ليضفي لمسة جمالية عليها، فضلاً عن أنها تمتلك صفحة خاصة عبر موقع “إنستغرام” لعرض أعمالها الفنية المختلفة.

في غضون ذلك انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على السوشال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية لابنة أحمد حلمي وهي تقوم بتقليده. وأطلت “لي لي” في المقطع وهي تحمل “وردة حمراء” وتقوم بتقليد أحمد حلمي في فيلم “كده رضا” وهو يقول”Happy Valentine Day”.

وكان آخر ظهور لـ”لي لي” في حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي، في شهر ديسمبر الماضي، حيث اصطحب أحمد حلمي وزوجته منى زكي، ابنتهما لأول مرة، وحرصت على مرافقة والدتها تحديدًا لانها تسلمت وقتها جائزة “الهرم الذهبي” التقديرية لإنجاز العمر والتي تحمل اسم الفنانة فاتن حمامة. وظهرت منى زكي، بإطلالة بفستان “أوف شولدر” باللون “النبيتي” وهو مصنوع من قماش المخمل بصيحة الكم الواحد، ونسقت الإطلالة بمكياج قوي، وتركت شعرها منسدلًا، أما زوجها الفنان أحمد حلمي فارتدى بدلة باللون الأبيض وأسفلها قميصا بذات اللون، ونسق معها ربطة عنق باللون الأسود.

وجاءت إطلالة “لي لي” مميزة، حيث ارتدت فستانا منفوشا مزينا بطبعات الورد، مع مكياج ناعم بدرجات الألوان الترابية، واعتمدت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل. وجذبت “لي لي” عدسات المصورين، حيث حرص المصورون على التقاط العديد من الصور التذكارية لها، وانتشرت صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف الجمهور تلك الإطلالة بالتراثية، كون الفستان يحمل نقوشات ورود ورسومات، مشيرين إلى أنها استوحت الإطلالة من موهبتها في الرسم.