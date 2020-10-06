لا تزال شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري تتجاهل خبر انفصالها عن خطيبها معتز نصير بعد فترة قصيرة من احتفالهما بالخطوبة، وتفضّل الاهتمام بأعمال والدتها الغنية الجديدة والترويج لها بأسلوبها الخاص، حيث شاركت شام التي لم تُدلِ بعد بأي تصريح عن مسألة انفصالها، متابعيها على تطبيق “”انستغرام” بمقطع فيديو لأغنية أصالة الجديدة “والله وتفارقنا”، وعلّقت عليه قائلةً: “أنا سعيدة وفخورة برؤية هذه الأغنية الرائعة انها تنبض بالحياة”.

وكانت شام قد احتفلت مع والدتها بالعمل الجديد بعفوية تامة، وقدّمتا معاً الأغنية وتمايلتا على أنغامها في مقاطع انتشرت على مواقع التواصل بالتزامن مع انتشار معلومات عن انفصالها عن خطيبهاوحذفها صور خطوبتها من صفحتها.

وبدورها، نشرت والدتها أصالة صورة عبر السوشيال ميديا وعلّقت عليها بالقول: “شامي ملاكي من يوم ولدت وهي النور اللي بيعلي وبيحلي بحياتي. شامي عمرها ما سألتني لتعرف جواب بتعرفني وبتعرف المؤشر اللي من خلاله أنا بتعامل أو بتعايش”.وأضافت: “بتعرف ملاكي بكل ثقة تتحكم فيه ليوصل للمكان المناسب ليصير في تحسر مناسب. هي المحامي والطبيب والموجه بكل معنى الكلمة. شامي أكثر واقعية وأقرب للحكمة المنطقية وأنا حالمة وأقرب للحكمة الخيالية. بيقربنا من بعض زيادة الفرق كبير اللي بيننا قد ما بتحتاجني بحتاجه”.