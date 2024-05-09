شاركت مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال مع متابعيها عبر إنستجرام صورا جمعتها مع ابنتها “ماييفا” في المطار.

ووثقت انابيلا في الصور استقبالها لابنتها التي عادت الى لبنان بعد مشاركة فريق مدرستها في إحدى المسابقات الرياضية.

ابنة أنابيلا هلال

كما لفتت ماييفا الانظار بجمالها بعد ان كبرت واصبحت شابة، تميل بالشبه الى والدها طبيب التجميل اللبناني نادر صعب اكثر منه الى والدتها.

من هي أنابيلا هلال؟

أنابيلا هلال هي إحدى أبرز مقدمات البرامج وعارضات الأزياء العربيات في الوقت الحالي، حيث قدمت أنابيلا هلال الكثير من البرامج التلفزيونية البارزة التي كان لها دور في شهرتها عربيًا.

كانت بداياتها مع برنامج عن الموضة والأزياء والجمال على قناة إل بي سي (LBC) اللبنانية لتتوالى بعدها الأعمال عليها، حيث كان أهمها برنامج المواهب العربي أراب آيدول (Arab Idole) وذلك على قناة إم بي سي (MBC).

كما شاركت أنابيلا هلال في عروض أزياء كثيرة وكان أهمها مع مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب.

انابيلا هلال

ولدت أنابيلا سمير هلال في 4 من شهر يونيو في عام 1986 ميلادي في بيروت – لبنان لأم وأب لبنانيين. عاشت طفولتها في بيروت ودرست في كلية الحقوق كما حصلت على درجة الدكتوراه فيه.

بالإضافة إلى ذلك، إلى جانب دراستها كان لأنابيلا هلال شغف في عالم الجمال والموضة الأمر الذي دفعها للمشاركة في مسابقة ملكة جمال لبنان في عام 2005 ميلادي حيث كان طولها وشكلها مناسبين جدًا كما كانت هذه الإنطلاقة هي بدايتها في عالم الشهرة والتلفاز أيضًا.

كما تزوجت أنابيلا هلال من دكتور التجميل والجراحة الترميمية نادر صعب أحد أشهر أطباء التجميل في لبنان والمنطقة العربية.

أنابيلا هلال وزوجها نادر صعب

تزوجت أنابيلا هلال في عام 2009 ميلادي من طبيب التجميل اللبناني الشهير نادر صعب حيث أقيم حفل الزفاف في مدينة ليماسول بقبرص في كنيسة مار شربل وما زال زواجهم قائم لحد الآن.

أنابيلا هلال لها أربعة أطفال فتاتان وصبيان هم: نادر جونيور، ماييفا، إيلي وجولا.

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