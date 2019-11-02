ابنة احمد الفيشاوي تثير الجدل بسبب فستانها القصير!

شاركت ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي لينا، متابعيها بمجموعة صور عبر حسابها الشخصي، أثارت غضب متابعي وجمهور والدها وجدها.

وقد ظهرت لينا احمد الفيشاوي، بإطلالة جريئة في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وكانت ترتدي فستان قصير وجاكيت أسود.

وأثارت ابنة الفيشاوي، الجدل بين متابعيها وذلك بسبب فستانها القصير فيما اشاد اخرون بجمالها.

يذكر ان لينا تعيش مع والدتها هند الحناوي في لندن، حيث تدرس هناك، وأعلنت وقت وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب والدها، الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من السفر مجددا إلى إنكلترا.