ابنة احمد الفيشاوي تثير الجدل بسبب فستانها القصير!

شاركت ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي لينا، متابعيها بمجموعة صور عبر حسابها الشخصي، أثارت غضب متابعي وجمهور والدها وجدها.
وقد ظهرت لينا احمد الفيشاوي، بإطلالة جريئة في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وكانت ترتدي فستان قصير وجاكيت أسود.
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Who likes my sweatshirt turned into a dress? ❤️ tagged my spooky friends 😘🐲🐉🐲🐉I’m your worst nightmare 😈 – every teen who is coming of age and wants to seem badass and sexy (uh ew) #halloweencostume #spooky #halloween #spookyseason #nightmare #oversizedsweater #oversized #sweater #october #fall #alice2red
وأثارت ابنة الفيشاوي، الجدل بين متابعيها وذلك بسبب فستانها القصير فيما اشاد اخرون بجمالها.
يذكر ان لينا تعيش مع والدتها هند الحناوي في لندن، حيث تدرس هناك، وأعلنت وقت وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب والدها، الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من السفر مجددا إلى إنكلترا.