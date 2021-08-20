يبدو أن “لي لي” ابنة الفنان المصري أحمد حلمي والفنانة منى زكي، أصبحت تحب التواصل مع الجمهور والكشف عن أمور خاصة بها.

وأجابت “لي لي” على أسئلة متابعيها على انستغرام كاشفة عن بعض الأشياء التي لا يعرفها عنها الجمهور.

وتلقت “لي لي” سؤالا من والدها الفنان أحمد حلمي قال فيه “إيه السؤال اللي نفسك مسألهولكيش أبدا؟”.

وأجابت “لي لي” بصراحة وقالت إنها لا تريده أن يسألها متى ستعود إلى المنزل.

وعاد أحمد حلمي للرد على ابنته وقال لها إنه لن يسألها هذا السؤال مجددا لأنها لن تخرج مرة أخرى.

يذكر أن “لي لي” هي الابنة الكبرى لأحمد حلمي ومنى زكي وتبلغ من العمر 18 عاما، لسنوات لم تظهر للإعلام ولم ينشر والديها أي صور لها، إلى أن قررت الظهور معهما في بعض المناسبات، ثم بدأت مشروعا خاصا بها وهو الرسم على الملابس، ودائما ما يساندها والديها.