نشرت تايلور، ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور المليونيرة داون وارد، صورة على حسابها الرسمي على إنستغرام تؤكد علاقتها بنجم مانشستر سيتي، اللاعب الجزائري رياض محرز، بعد ثمانية أشهر من التكهنات حول علاقتهما.

ووفقاً للتقارير، فإن نجمة إنستغرام البالغة من العمر 22 عامًا، ولاعب كرة القدم البالغ من العمر 29 عامًا، كانا يتواعدان لأول مرة في فبراير بعد أن أنهى محرز زواجه من عارضة الأزياء السابقة ريتا جوهال، بعد أن حطمت قلبه عبر سلسلة من قصص الخيانة والتي كانت آخرها مع الملاكم الأمريكي “ديونتاي وايلدر”.

وقامت تايلور بمشاركة صورة لها برفقة نجم مانشستر سيتي رياض محرز، وعلى ما يبدو، كان يستمتع الثنائي بموعد عشاء رومانسي. وأضافت تايلور تعليقاً على الصورة قائلة:” أنا وأنت.. مع رمز تعبيري للقلب” بدوره على محرز على الصورة كاتبا “دائما.. مع رمزين تعبيريين للقلب”