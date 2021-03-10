كثيراً ما يفاجأ المتابعون بأبناء بعض الفنانين حيث يرون أنهم يبدون كأشقاء وشقيقات لهم. وهذا ما حدث فعلاً حين تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو للفنان اللبناني بديع أبو شقرا ظهر فيه وهو يرقص مع ابنته بطريقة احترافية، ولفت بهذا أنظار الكثير من الناشطين الذين أثنوا على مهارة الشابة كما على جمالها.

يُشار إلى أن الممثل يشارك في مسلسل “راحوا” المرتقب عرضه على شاشة mtv اللبنانية خلال الموسم الرمضاني المقبل (2021). وهو ما أعلنه من خلال نشره “بوستر” العمل على حسابه الخاص في التطبيق، علماً أن المسلسل من تأليف كلوديا مرشيليان وإخراج نديم مهنا، ويجمع نخبة من أبرز وجوه الشاشة، منهم: كارين رزق الله، بديع أبو شقرا، جوزف بو نصار، نهلا وألكو داوود، ختام اللحام، رندة كعدي، تانيا فخري، شربل زيادة، أنطوانيت عقيقي، جان دكاش…

ويُذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كانت قد أعلنت أنها ستغنّي شارة المسلسل وعنوانها “ما تحكم عَ حدا”، وهي من كلمات منير بوعساف وألحان نبيل عجرم وتوزيع باسم رزق.!